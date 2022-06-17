Ayça Ayşin Turan kimdir? Ayça Ayşin Turan hayatı ve biyografisi! Ayça Ayşin Turan kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ayça Ayşin Turan merak konusu oldu. İşte Ayça Ayşin Turan hakkında merak edilen Ayça Ayşin Turan kimdir, Ayça Ayşin Turan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 25 Ekim 1992

(29 yaşında)

Sinop

Boy: 1,67 m

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur.

Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ai­le­ce Karadenizliyiz. An­ne ta­ra­fım da Se­la­nik göç­me­ni­dir." diyerek reddetmiştir.

Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı.[3] 15 Haziran 2021 tarihinde yayına başlayan ve 11 Aralık 2021 tarihinde sona eren Ada Masalı adlı dizide başrol olan "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı.