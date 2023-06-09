Son olarak Ada Masalı dizisindeki partneri Alp Navruz ile aşk yaşayan ve sonrasında Murat Boz ile yakınlaştığı ileri sürülen güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, özel hayatıyla yine gündem oldu. Sevenleri ise Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan sevgili mi? Ayça Ayşin Turan sevgilisi kim? Mehmet Aslan sevgilisi kim? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan sevgili mi? Ayça Ayşin Turan sevgilisi kim? Mehmet Aslan sevgilisi kim? soruları merak ediliyor. Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan, Galatasaray - Fenerbahçe maçında sarmaş dolaş görüntülendi. Turan'a sarıldığı bir görüntü ortaya çıkan Aslan'ın açıklamasının ardından Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan sevgili mi? Ayça Ayşin Turan sevgilisi kim? Mehmet Aslan sevgilisi kim? sorularına yanıt arandı.

AYÇA AYŞİN TURAN İLE MEHMET ASLAN SEVGİLİ Mİ?

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan, Galatasaray - Fenerbahçe maçında sarmaş dolaş görüntülendi. Turan'a sarıldığı bir görüntü ortaya çıkan Aslan, yaptığı açıklamada aşk iddiasını yalanlayarak "Maçta gol olduğu esnada herkes birbirine sarılır, öper, tebrik eder ve kutlar. Farklı anlamlar çıkarmak doğru değil" dedi. Locada yakınlaşan iki isim, gol sevincini kutlamak için de birbirine sarıldı. Aslan'ın Turan'a sarılarak öptüğü anlar da maça giden taraftarlar tarafından anbean görüntülendi. İkilinin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Ayça Ayşin Turan aşk iddiasının ardından sessizliğini korurken Ankara Masası'na açıklama yapan Mehmet Aslan, "Maçta gol olduğu esnada herkes birbirine sarılır, öper, tebrik eder ve kutlar. Buradan farklı anlamlar çıkarmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

Ayça Ayşin Turan ile Mehmet Aslan