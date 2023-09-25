Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncularından Ayça Aykaç, son sosyal medya paylaşımıyla büyük ilgi çekti. Ayça Aykaç, evlenmeye sadece 5 gün kaldığını açıkladı. Bu paylaşım sonrası Ayça Aykaç'ın hayatı ve kariyeri hakkında daha fazla bilgi öğrenmek isteyenlerin sayısı arttı. Peki, Ayça Aykaç kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, evleniyor mu? Ayça Aykaç düğünü ne zaman? İşte detaylar...

A Milli Voleybol Takımı, namağlup bir performans sergileyerek Olimpiyat yolundaki başarısını sürdürüyor. Bu tarihi başarıya imza atan Filenin Sultanları'ndan, takımın libero oyuncusu Ayça Aykaç, son paylaşımıyla büyük ilgi çekti. Ayça Aykaç, nişanlısı Mert Altıntaş ile dünya evine gireceğini duyurdu. Ancak, düğün tarihi sadece 5 gün kala hâlâ Tokyo'da olduğunu ifade ederek dikkatleri üzerine çekti. Peki, Ayça Aykaç kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, evleniyor mu? Ayça Aykaç düğünü ne zaman? İşte detaylar...

AYÇA AYKAÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ, EVLENİYOR MU?

Ayça Aykaç voleybola 10 yaşında Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başladı. 13 yaşında ise Vakıfbank'a transfer oldu. Daha sonra 2014-2015 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2019-2020 sezonunda ise Yeşilyurt'a kiralandı. Günümüzde halen Vakıfbank forması giymektedir. Aykaç'ın boyu 175 metre kilosu ise 62'dir. Aykaç X hesabından yaptığı son paylaşımda 5 gün sonra düğünü olduğunu duyurdu.

AYÇA AYKAÇ DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?

Twitter (X) hesabından açıklamalarda bulunan milli voleybolcu Ayça Aykaç, "Sporcu hayatının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz tek cümleyle anlatıyorum. 5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo'dayım…" ifadelerini kullandı. Nişanlısı Mert Altıntaş ise Aykaç'ın gönderisinin altına, "Hadi artık işin bittiyse gel. Hayırlı bir işimiz var haftaya." diyerek yanıt verdi. O paylaşımlar 1 milyondan fazla görüntülendi.