Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında, nereli? Aybüke Pusat Instagramı, boyu, kilosu nedir?

ANKARA (Haberler.com) - Aybüke Pusat kimdir? Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Şahin Tepesi dizisinde, Verda Özden karakterini canlandıran Aybüke Pusat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Aybüke Pusat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, (d. 25 Şubat 1995, Ankara ) Türk dizi oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur.

Aybüke Pusat, ilk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan ve oyuncu kadrosunda Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Boran Kuzum, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç'un yer aldığı Şahin Tepesi adlı dizide Verda karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 1.72 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

Aybüke Pusat'ın rol aldığı diziler ve filmler

2014: Medcezir: Elif

2015-2016: O Hayat Benim: Zeynep

2016: Familya: Su Beyoğlu

2017-2018: Söz: Bahar Kutlu Karasu

2018: Şahin Tepesi: Verda Özden

2019: Her Yerde Sen: Selin Sever Erendil

2020: 50 Metrekare

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