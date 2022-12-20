Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Aybüke Pusat hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Aybüke Pusat'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında, nereli? Aybüke Pusat hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Aybüke Pusat hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Aybüke Pusat'ın hayatını araştırıyor. Peki, Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında, nereli? Aybüke Pusat hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, (d. 25 Şubat 1995, Ankara ) Türk dizi oyuncusudur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezundur. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. Aybüke Pusat, ilk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan ve oyuncu kadrosunda Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Boran Kuzum, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç'un yer aldığı Şahin Tepesi adlı dizide Verda karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 1.72 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.