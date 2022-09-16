Oyuncu Aybüke Pusat kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Aybüke Pusat kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında, nereli?

Aybüke Pusat Medcezir dizisindeki Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Söz dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Aybüke Pusat kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında, nereli? Aybüke Pusat biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünden mezunu olan Aybüke Pusat daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne devam etmiştir. 2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olmuştur. İlk rol aldığı yapım olan Medcezir dizisinde Elif karakteriyle televizyon kariyerine başlamıştır. Daha sonra O Hayat Benim ve Familya dizilerinde rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında ise Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç ve Mehmet Özgür ile birlikte Söz dizisinde rol almıştır.