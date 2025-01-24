Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi ne zaman, nerede çekildi?

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AYBÜKE: ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, 9 Haziran 2017'de Batman Kozluk'ta terörist saldırısında şehit olan Aybüke Yalçın'ın yaşamını konu ediniyor. TRT'nin katkılarıyla hazırlanan yapım, genç öğretmenin hayat mücadelesini ve mesleğine olan sevgisini izleyiciye aktarıyor. Senaryosu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur tarafından yazılan filmde, Aybüke rolünde Nihayet Şahin yer alıyor. Filmde ayrıca Caner Kurtaran, Zeynep Kankonde, Engin Hepileri gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

AYBÜKE: ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Nihayet Şahin - Aybüke Yalçın

Engin Hepileri - Kaymakam

Cansel Elçin

Murat Han

Turgay Tanülkü

Zeynep Kankonde - Zeynep Yalçın

Caner Kurtaran - Sadık Yalçın

Aslıhan Kapanşahin

Gizem Arıkan - Tuğçe

Ahmet Eren Yıldız

Aysima Zeynep Erişir - Aybüke Yalçın'ın küçüklüğü

Buse Pehlivan

Doğukan Çevik

Ercüment Çırak

Gülşah Yavuz

Musab Doğan

Mustafa Keser

Necib Karakaya

Onur Yenidünya

Uluç Avcı

Zeliha Kendirci