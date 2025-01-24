Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aybüke: Öğretmen Oldum Ben konusu, özeti ve Aybüke: Öğretmen Oldum Ben oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filminin detayları…
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AYBÜKE: ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, 9 Haziran 2017'de Batman Kozluk'ta terörist saldırısında şehit olan Aybüke Yalçın'ın yaşamını konu ediniyor. TRT'nin katkılarıyla hazırlanan yapım, genç öğretmenin hayat mücadelesini ve mesleğine olan sevgisini izleyiciye aktarıyor. Senaryosu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur tarafından yazılan filmde, Aybüke rolünde Nihayet Şahin yer alıyor. Filmde ayrıca Caner Kurtaran, Zeynep Kankonde, Engin Hepileri gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
AYBÜKE: ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Nihayet Şahin - Aybüke Yalçın
Engin Hepileri - Kaymakam
Cansel Elçin
Murat Han
Turgay Tanülkü
Zeynep Kankonde - Zeynep Yalçın
Caner Kurtaran - Sadık Yalçın
Aslıhan Kapanşahin
Gizem Arıkan - Tuğçe
Ahmet Eren Yıldız
Aysima Zeynep Erişir - Aybüke Yalçın'ın küçüklüğü
Buse Pehlivan
Doğukan Çevik
Ercüment Çırak
Gülşah Yavuz
Musab Doğan
Mustafa Keser
Necib Karakaya
Onur Yenidünya
Uluç Avcı
Zeliha Kendirci