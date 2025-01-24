Üye Girişi
Haberler
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de adliyeye getirildi

Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de ifadeye çağrıldı
Bakan Tunç'tan Özel'e 'bilirkişi raporu' tepkisi: Korsan metni rapor diye paylaştı

Özel'in paylaştığı "Bilirkişi raporu" doğru mu? Bakan Tunç topa girdi
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi ne zaman, nerede çekildi?

Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aybüke: Öğretmen Oldum Ben konusu, özeti ve Aybüke: Öğretmen Oldum Ben oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmini izleyecek olanların merak ettiği Aybüke: Öğretmen Oldum Ben konusu nedir, Aybüke: Öğretmen Oldum Ben oyuncuları kimler ve Aybüke: Öğretmen Oldum Ben özeti gibi konuları inceliyoruz.

AYBÜKE: ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, 9 Haziran 2017'de Batman Kozluk'ta terörist saldırısında şehit olan Aybüke Yalçın'ın yaşamını konu ediniyor. TRT'nin katkılarıyla hazırlanan yapım, genç öğretmenin hayat mücadelesini ve mesleğine olan sevgisini izleyiciye aktarıyor. Senaryosu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur tarafından yazılan filmde, Aybüke rolünde Nihayet Şahin yer alıyor. Filmde ayrıca Caner Kurtaran, Zeynep Kankonde, Engin Hepileri gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi ne zaman, nerede çekildi?

AYBÜKE: ÖĞRETMEN OLDUM BEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Nihayet Şahin - Aybüke Yalçın

Engin Hepileri - Kaymakam

Cansel Elçin

Murat Han

Turgay Tanülkü

Zeynep Kankonde - Zeynep Yalçın

Caner Kurtaran - Sadık Yalçın

Aslıhan Kapanşahin

Gizem Arıkan - Tuğçe

Ahmet Eren Yıldız

Aysima Zeynep Erişir - Aybüke Yalçın'ın küçüklüğü

Buse Pehlivan

Doğukan Çevik

Ercüment Çırak

Gülşah Yavuz

Musab Doğan

Mustafa Keser

Necib Karakaya

Onur Yenidünya

Uluç Avcı

Zeliha Kendirci

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Tarihin en büyük sınır dışı operasyonunu başladı
img

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
img

Bolu'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı
Trump, tarihin en büyük sınır dışı operasyonunu başlattı

Tarihin en büyük sınır dışı operasyonunu başladı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Kız yurdunun önünden görüntü çekip paylaşan adamın sözleri tepki çekti

Kız yurdunun önünden video çekip paylaştı: Namus bekçisi değilim ama..
Bolu'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi

Bolu'daki yangın faciasında 8 kişiye tutuklama talebi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.