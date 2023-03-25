Kısmetse Olur'dan diskalifiye edildikten sonra ilişki yaşamaya devam eden Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir ayrıldı mı? Merak ediliyor ve takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir ayrıldı mı? Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga ayrıldı mı, neden ayrıldı?

YouTube kanalında yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında tanışan TikTok fenomeni 21 yaşındaki Aybüke Çangal ile 24 yaşındaki Tolga Kandemir, aşk yaşamaya başladı. Çekimlere katılmak istemedikleri için yarışmadan diskalifiye edilen çift, ilişkilerine devam etti. Yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çeken ikiliden kötü haber geldi. Peki, Aybüke Çangal ve Tolga Kandemir ayrıldı mı? Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga ayrıldı mı, neden ayrıldı?

AYBÜKE ÇANGAL VE TOLGA KANDEMİR AYRILDI MI?

Sık sık sosyal medya üzerinden yayınlar yapan ve sürekli aşk pozlarını paylaşan çift yollarını ayırdı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık kararını duyuran Aybüke Çangal, "Bu açıklamayı hak ettiğinizi düşünüyorum. Bir süredir olan beraberliğim karşılıklı saygı çerçevesinde bitmiştir. Kendisine hayatta başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Aybüke daha sonra Tolga ile olan tüm fotoğrafları sildi. Fotoğrafları silmeyen Tolga Kandemir ise ayrılık kararıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

KISMETSE OLUR'DAN DİSKALİFİYE Mİ OLDULAR?

Kısmetse Olur evinde diğer yarışmacılarla sorun yaşayan Aybüke ve Tolga, çekimlere katılmak istemedikleri için yarışmadan diskalifiye edildi. Konuyla ilgili konuşan yarışmanın sunucusu Öykü Serter, "Maalesef geçerli bir mazeret bildirmedikleri halde çekime katılmayacaklarını bildiren Tolga ve Aybüke yarışma kuralları gereği yarışmadan diskalifiye edilmiştir" demişti.