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Aybüke Bektan öldü iddiası doğru mu? Aybüke Bektan kimdir, ne dedi?

Aybüke Bektan öldü iddiası doğru mu? Aybüke Bektan kimdir, ne dedi?

Gündem Haberleri

Aybüke bektan öldü iddiası doğru mu ve Aybüke Bektan kimdir, ne dedi soruları gündeme geliyor. Esra Erol'da programına konuk olan Aybüke Bektan öldü iddiası doğru mu ve Aybüke Bektan kimdir, ne dedi soruları merak ediliyor. Peki, Aybüke Bektan öldü iddiası doğru mu? Aybüke Bektan kimdir, ne dedi?

Esra Erol'da programına konuk olan Aybüke Bektan öldü iddiası doğru mu ve Aybüke Bektan kimdir, ne dedi soruları merak ediliyor. Aybüke Bektan öldü iddiası doğru mu ve Aybüke Bektan kimdir, ne dedi soruları gündeme geliyor. Aybüke Bektan öldü iddiası doğru mu? Aybüke Bektan kimdir, ne dedi? Detaylar haberimizdedir…

AYBÜKE BEKTAN ÖLDÜ İDDİASI DOĞRU MU?

Aybüke Bektan, çocuğunu ve eşini bırakarak başka bir adama kaçmakla iddia ediliyor. Bununla birlikte, suçlandığı için eski eşi tarafından Esra Erol'a şikayet edilmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Esra Erol Gündem Magazin Haberler

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