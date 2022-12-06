Son günlerde gündemde yer alan marketler konusunun üzerine açıklamaları ile dikkat çeken Aybimaş Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar arama motorlarında Aybimaş Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan kim? Ramazan Ayan kimdir? Ramazan Ayan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Ramazan Ayan kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor. Aybimaş Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı olan ismin hayatı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Aybimaş Marketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan kim? Ramazan Ayan kimdir? Ramazan Ayan kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

RAMAZAN AYAN KİMDİR?

Ramazan Ayan, Aybimaş Marketlerin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Aybimaş Marketler hakkındaki tanımı ise şöyle; "Aybimaş, 1982 yılında kurucumuz Ahmet Ayan tarafından kurulan Ayanoğlu Bakkal ile ticaret hayatına başladı. Ayanoğlu kardeşler ise 2014 yılı itibariyle kurumsallaşma yönünde ilk adımı atarak şubeleşmeye başladılar. İlk olarak Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde merkez şube olarak kurulan Aybimaş Marketler Zinciri, sonraki yıllarda Kırıkkale Merkeze de şube açarak atılıma başlamıştır. Kırıkkale'nin Yenimahalle bölgesinde halkın ihtiyaçlarını öngörerek bir şube daha açmış ve marketler zincirine yeni bir halka daha eklemiştir. Aybimaş, 2018 yılına kadar Kırıkkale'nin her köşesine şube açılışı gerçekleştirerek, markanın tutundurma faaliyetlerine odaklanmıştır.

Mağazaların kurumsallaşması gerektiği bilincini taşıyan yönetim, kurumsal itibar ve markalaşmanın, öncelikli olarak müşteri memnuniyetinden geçtiğinin bilincine vararak, alanında uzman kişi ve kurumlarca kurumsal imaj yönetimine yönelmiştir. 2019 yılına gelindiğinde zincir market sektöründe ki varlığını ispat etmiştir.

Ayanoğlu Şirketler Grubu yalnızca market – alışveriş sektöründe değil, aynı zamanda Kız Öğrenci Apartı da açarak hizmet sektörünün çeşitli alt dallarında da faaliyet göstermeye başlamıştır. 2019 yılının başlarında Aybimaş Tanzim markası adı altında Ankara'ya açılarak, bugüne kadar 10 şubeye ulaşmıştır. Halen de Ankara'da şubeleşerek büyümeye devam etmektedir.

Son olarak, Kırıkkale merkezde Altunbilekler AVM ile Makro AVM'yi bünyesine katan Aybimaş A.Ş., Alışveriş Merkezi olarakta hizmet vermeye başlamıştır.

Aybimaş markası, AVM ve market zincirleri ile her geçen gün büyümeye devam ederken, hizmet kalitesini en üste çıkartarak, reyonlarının tamamında en taze, en uygun fiyatlı ürünleri müşterilerine sunmaktadır. Bununla birlikte müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir."