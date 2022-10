Aybike Esin Tumluer kimdir? Aybike Esin Tumluer hayatı ve biyografisi! Aybike Esin Tumluer kaç yaşında, nereli?

Aybike Esin Tumluer kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aybike Esin Tumluer merak konusu oldu. İşte Aybike Esin Tumluer hakkında merak edilen Aybike Esin Tumluer kimdir, Aybike Esin Tumluer hayatı ve biyografisi!

AYBİKE ESİN TUMLUER KİMDİR?

Operasyon sonrası adını Atlas Karan Tumluer olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı. Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

1988 yılında dünyaya gelen yeni adıyla Atlas Karan Tumluer; Hayati ve Diğerleri, İlişki Durumu Karışık, Ah Neriman ve Her Şey Yolunda Merkez gibi projelerde rol aldı. Aybike Esin Tumluer, 1988 yılında dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı. 2017 yılında vizyona giren 'Şansımı Seveyim' adlı Sinema filminin yanı sıra 'Her Şey Yolunda Merkez' ve 'İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer aldı. 'Sesli Güldüm' komedi programında ise, 'Kocasız Okşan' karakterine hayat verdi. 2017 yılında cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer, Atlas Karan Tumluer ismini aldı.

ATLAS KARAN TUMLUER ESKİ HALİ