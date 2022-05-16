Aybike Esin Tumluer kimdir? Atlas Karan Tumluer hayatı ve biyografisi! Aybike Esin Tumluer kaç yaşında, nereli? - Haberler

Aybike Esin Tumluer kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aybike Esin Tumluer merak konusu oldu. İşte Aybike Esin Tumluer hakkında merak edilen Aybike Esin Tumluer kimdir, Aybike Esin Tumluer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYBİKE ESIN TUMLUER KİMDİR?

Operasyon sonrası adını Atlas Karan Tumluer olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı. Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

1988 yılında dünyaya gelen yeni adıyla Atlas Karan Tumluer; Hayati ve Diğerleri, İlişki Durumu Karışık, Ah Neriman ve Her Şey Yolunda Merkez gibi projelerde rol aldı.

Haberler.com - Gündem