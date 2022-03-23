İlişki Durumu Karışık dizisiyle şöhrete kavuşan Aybike Esin Tumluer, geçtiğimiz yıllarda cinsiyet değiştirmişti. Adını Atlas Karan olarak değiştiren Tumluer'in son halini görenler tanıyamıyor. Aybike Esin Tumluer kimdir? Atlas Karan kimdir?

AYBİKE ESİN TUMLUER KİMDİR?

Operasyon sonrası adını Atlas Karan Tumluer olarak değiştiren ünlü ismin son görüntüsü ortaya çıktı. Tiyatro sahnelerinde boy gösteren Atlas Karan Tumluer'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

1988 yılında dünyaya gelen yeni adıyla Atlas Karan Tumluer; Hayati ve Diğerleri, İlişki Durumu Karışık, Ah Neriman ve Her Şey Yolunda Merkez gibi projelerde rol aldı.

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