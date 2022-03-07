Aybar kar fırtınası nedir? Aybar kar fırtınası Türkiye'ye ne zaman geliyor? İstanbul'da hissedilecek mi? Aybar ne demek?

Aybar kar fırtınası nedir, aybar kar fırtınası Türkiye'ye ne zaman geliyor sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de geçtiğimiz aylarda yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanmış, vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Sibirya'dan geldiği belirtilen Aybar kar fırtınası nerelerde hissedilecek? Aybar ne demek?

AYBAR NE DEMEK?

Sibirya kökenli olan aybar kar fırtınasına bu ismin verilmesinin sebebi ise aybarın, görkemli, gösterişli ve heybetli anlamlarına gelmesidir.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Karların erimesinin ardından yeniden hâkim olan güneşli havanın, önümüzdeki günlerde yeniden şehirlerimizi terk edeceği öğrenildi. Sibirya kökenli Aybar'ın yola çıktığını belirten Meteoroloji uzmanları, soğuk hava dalgasının Mart ayında 35 yıldan bu yana görülmeyen bir soğuk yaratacağını ifade ediyor. İstanbul'da da etkisini gösterecek olan Aybar kar fırtınası nedeniyle perşembe ile pazartesi günleri arasında iş yeri ve okulların tatil edilmesi gündeme gelebilir.

AYBAR KAR FIRTINASI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELİYOR?

Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının Sibirya'dan etkili olmaya başladığı ve rotası arasında yer alan Türkiye'ye doğru gelmeye başladığı öğrenildi. Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek.

ÇOK SOĞUK BİR MART AYI YAŞANACAK

Soğuk hava dalgasının, Türkiye'de 35 yıl aradan sonra da bir ilke neden olacağı iddia edildi. Buna göre Aybar nedeniyle Türkiye'de uzun süre sonra çok soğuk bir Mart ayı yaşanacak. Yeniden şiddetli kar yağışları etkisini gösterecek.

"1987'DEN SONRA EN İDDİALI KAR GELİYOR"

Hava Forum sitesinin yaptığı açıklamada, "İstanbul Aybar kar fırtınasına hazırlanıyor. Tahminlere göre, Perşembe-Pazartesi arası okul/eğitim tatili ve iş yeri tatilleri gündeme gelebilir. Bazı meteorolojik modeller İstanbul'u adeta kara gömüyor. Değişim olmaz ise 1987'den sonra en iddialı kar geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com - Gündem