Ayaz Erdoğan - Nasip sözleri! 'Nasip' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Ayaz Erdoğan'ın yeni şarkısı Nasip, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 650 bin izlenme ve 13 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ayaz Erdoğan nasip şarkı sözleri nelerdir? Nasip sözleri nedir? Nasip şarkısının tüm sözleri nelerdir? İşte detaylar...
Ayaz Erdoğan - Nasip şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve bestesi Ayaz Erdoğan'a aittir.
AYAZ ERDOĞAN - NASİP ŞARKI SÖZLERİ
Nasıl hayat bu nasip etmedi ya
Yaşarken öldürdün beni bi' daha
Kalamam artık beni bana bırak
Sen bi' yana ben bi' yana
***
Nasıl hayat bu nasip etmedi ya
Yaşarken öldürdün beni bi' daha
Kalamam artık beni bana bırak
Sen bi' yana ben bi' yana
***
Olsun istedim yine de
Omzumda bi' nefes
Olamadım da gönlüne bi' denk
Alışamadım söz verip gidene
Yoruldum yaşamaktan hep yerine
Hadi defol git şimdi onun ol
Bi' yanım buz gibi bak bi' yanım yanıyor
Seninle zor
Benimle olmaz
Ne yükler taşıdım bi' de bana sor
Gelin hadi üzerime
Yalanına kanamam hiç bile bile
İnadına sebep ara kaderime
İçiyorum her gece şerefine
***
Nasıl hayat bu nasip etmedi ya
Yaşarken öldürdün beni bi' daha
Kalamam artık beni bana bırak
Sen bi' yana ben bi' yana
***
Nasıl hayat bu nasip etmedi ya
Yaşarken öldürdün beni bi' daha
Kalamam artık beni bana bırak
Sen bi' yana ben bi' yana
***
Yönümü bulamam ben
Dayandım yana yana
Gönlümü yerine koysana be ana
Bi' sana güzel
Ne kadar düşsem de dara
Çabam hep boşa
Neden mi sağ solum yara?
***
Senin yüzünden dayandım ben
Üstüm başım sana bulanmışken
Gönlüme söz geçiremem
Gelirse biri yerime affedemem
***
Nasıl hayat bu nasip etmedi ya
Yaşarken öldürdün beni bi' daha
Kalamam artık beni bana bırak
Sen bi' yana ben bi' yana