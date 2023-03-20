Ayaz Erdoğan - Nasip sözleri! 'Nasip' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Ayaz Erdoğan'ın yeni şarkısı Nasip, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 650 bin izlenme ve 13 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ayaz Erdoğan nasip şarkı sözleri nelerdir? Nasip sözleri nedir? Nasip şarkısının tüm sözleri nelerdir? İşte detaylar...

Ayaz Erdoğan - Nasip şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve bestesi Ayaz Erdoğan'a aittir.

AYAZ ERDOĞAN - NASİP ŞARKI SÖZLERİ

Nasıl hayat bu nasip etmedi ya

Yaşarken öldürdün beni bi' daha

Kalamam artık beni bana bırak

Sen bi' yana ben bi' yana

***

Nasıl hayat bu nasip etmedi ya

Yaşarken öldürdün beni bi' daha

Kalamam artık beni bana bırak

Sen bi' yana ben bi' yana

***

Olsun istedim yine de

Omzumda bi' nefes

Olamadım da gönlüne bi' denk

Alışamadım söz verip gidene

Yoruldum yaşamaktan hep yerine

Hadi defol git şimdi onun ol

Bi' yanım buz gibi bak bi' yanım yanıyor

Seninle zor

Benimle olmaz

Ne yükler taşıdım bi' de bana sor

Gelin hadi üzerime

Yalanına kanamam hiç bile bile

İnadına sebep ara kaderime

İçiyorum her gece şerefine

***

Nasıl hayat bu nasip etmedi ya

Yaşarken öldürdün beni bi' daha

Kalamam artık beni bana bırak

Sen bi' yana ben bi' yana

***

Nasıl hayat bu nasip etmedi ya

Yaşarken öldürdün beni bi' daha

Kalamam artık beni bana bırak

Sen bi' yana ben bi' yana

***

Yönümü bulamam ben

Dayandım yana yana

Gönlümü yerine koysana be ana

Bi' sana güzel

Ne kadar düşsem de dara

Çabam hep boşa

Neden mi sağ solum yara?

***

Senin yüzünden dayandım ben

Üstüm başım sana bulanmışken

Gönlüme söz geçiremem

Gelirse biri yerime affedemem

***

Nasıl hayat bu nasip etmedi ya

Yaşarken öldürdün beni bi' daha

Kalamam artık beni bana bırak

Sen bi' yana ben bi' yana