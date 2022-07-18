Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben? şarkı sözleri! 'Hep Mi Ben' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben? şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri ve müziği Ayaz Erdoğan'a aittir. Şarkının sözleri sizlerle...

AYAZ ERDOĞAN - HEP Mİ BEN SÖZLERİ

İnan hep mi ben

Düşücem yerden yere

Bilmem kaçıncı derdim bile

Ölsem koyamazsın onu yerime

Ne oldu gülüm bize birden

*****

İnan hep mi ben

Düşücem yerden yere

Bilmem kaçıncı derdim bile

Ölsem koyamazsın onu yerime

Ne oldu gülüm bize birden

*****

Hiç anlamadılar

Gönülde yatanı

Tek derdiniz para pul

Sevmek ne pahalı

Ne villa araba

Ne lüks bir telefon

Sonumuz mezarda

Geriye ne kaldı

*****

Bi ara sıra sor, sor halimi nasıl

Ekle üstüme dert çektim billah sabır

Ne istediysem yok olmadı hiçbir şey

Söylesene bana kaldı kaç adım

*****

Yandım nedense sönemiyorum

Bile bile yürüyorum hala

Önümü göremiyorum

Bu dertten yeter

*****

İnan hep mi ben

Düşücem yerden yere

Bilmem kaçıncı derdim bile

Ölsem koyamazsın onu yerime

Ne oldu gülüm bize birden

*****

İnan hep mi ben

Düşücem yerden yere

Bilmem kaçıncı derdim bile

Ölsem koyamazsın onu yerime

Ne oldu gülüm bize birden

*****

Susmasaydın bari

Kanmadım sana hiç

Bilmeden tutundum

Düşerken bir yandan

Yanlış hesaplar bu

dediler baba çek çek

içk*ler yan masadan

İnadına koştum durdum hep

Bir yanım nefret ediyor, Neden?

Tüm yükleri üzerimden alın

Gücüm yetmiyor

Bi heves, etmedim pes Asla

Kader bize nasip etmiyor

Yine de boşver olanların önemi yok

Beni bırak

İstemem, Kalmaz yanına kar

Bi daha yak, beni de beni de

Sevmenin harbiden bi bedeli var

*****

İnan hep mi ben

Düşücem yerden yere

Bilmem kaçıncı derdim bile

Ölsem koyamazsın onu yerime

Ne oldu gülüm bize birden

*****

İnan hep mi ben

Düşücem yerden yere

Bilmem kaçıncı derdim bile

Ölsem koyamazsın onu yerime

Ne oldu gülüm bize birden