Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben? şarkı sözleri! 'Hep Mi Ben' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Ayaz Erdoğan'ın dinlenme rekorları kıran yeni parçası Hep Mi Ben'in sözleri nelerdir merak ediliyor. Şarkı yaklaşık 3 ayda toplam 65 milyon izlenme ve 515 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak ediliyor. Peki, Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben? şarkı sözleri nelerdir? Hep Mi Ben şarkısının tüm sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben? şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri ve müziği Ayaz Erdoğan'a aittir. Şarkının sözleri sizlerle...
AYAZ ERDOĞAN - HEP Mİ BEN SÖZLERİ
İnan hep mi ben
Düşücem yerden yere
Bilmem kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden
*****
İnan hep mi ben
Düşücem yerden yere
Bilmem kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden
*****
Hiç anlamadılar
Gönülde yatanı
Tek derdiniz para pul
Sevmek ne pahalı
Ne villa araba
Ne lüks bir telefon
Sonumuz mezarda
Geriye ne kaldı
*****
Bi ara sıra sor, sor halimi nasıl
Ekle üstüme dert çektim billah sabır
Ne istediysem yok olmadı hiçbir şey
Söylesene bana kaldı kaç adım
*****
Yandım nedense sönemiyorum
Bile bile yürüyorum hala
Önümü göremiyorum
Bu dertten yeter
*****
İnan hep mi ben
Düşücem yerden yere
Bilmem kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden
*****
İnan hep mi ben
Düşücem yerden yere
Bilmem kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden
*****
Susmasaydın bari
Kanmadım sana hiç
Bilmeden tutundum
Düşerken bir yandan
Yanlış hesaplar bu
dediler baba çek çek
içk*ler yan masadan
İnadına koştum durdum hep
Bir yanım nefret ediyor, Neden?
Tüm yükleri üzerimden alın
Gücüm yetmiyor
Bi heves, etmedim pes Asla
Kader bize nasip etmiyor
Yine de boşver olanların önemi yok
Beni bırak
İstemem, Kalmaz yanına kar
Bi daha yak, beni de beni de
Sevmenin harbiden bi bedeli var
*****
İnan hep mi ben
Düşücem yerden yere
Bilmem kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden
*****
İnan hep mi ben
Düşücem yerden yere
Bilmem kaçıncı derdim bile
Ölsem koyamazsın onu yerime
Ne oldu gülüm bize birden