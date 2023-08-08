Ayaz Erdoğan - Gülüm sözleri! 'Gülüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Ayaz Erdoğan'ın yeni şarkısı Gülüm, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ayaz Erdoğan - Gülüm sözleri nelerdir? Ayaz Erdoğan - Gülüm şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Ayaz Erdoğan - Gülüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Ayaz Erdoğan'a aittir.
GÜLÜM ŞARKI SÖZLERİ
Gidene dur demem başkası olsa
Bir yanım buz gibiydi ateş oldun
Unutma her şeyi yoluna koy'cam
Olmadın inatla
Dinle iki dakika
***
Her şey üst üste geldi çok yoruldum
Duydum onunla nerede ne konuştun
Uğruna derdim oldu yüküm arttı
Kavgaya karıştım söyle bu gurur mu?
***
Bile bile bana yine zehir ediyo'n
Ne sandın beni be, kendime yetiyo'm
Dünya kadar derdim çok ama yine deniyo'm
Bi nedenimi yok inan sevenimiz yok
Gülüm
***
Bile bile bana yine zehir ediyo'n
Ne sandın beni be, kendime yetiyo'm
Dünya kadar derdim çok ama yine deniyo'm
Bi nedenimi yok inan sevenimiz yok
***
Bi yanım olsan gönlümde yerin olsa
N'aparım sensiz yoksan bir an düşünemiyo'm
Geceleri biten şişelerin hiç hesabı yok,
Bi neden mi arıyo'n bitirmek için
Ama benim zararım var
Unutmak için gün sayıyo'm
Bi neden söyle bana de sevmedim hiçbir zaman
Olmazdı dostumu satmazdım
Kader
Yüzüme bakmazdı zaten ilk değilsin giden
***
Her şeyden geçtim cano
Bi' de senden geçsem tamam
İnadım var düşmem daha
Ağlatmam kansızlara seni
Asla bilmeyeceksin
Belki de beni görmeyeceksin
Benden önce ölmeyeceksin
Ama şunu bil
Benim kadar sevmeyeceksin