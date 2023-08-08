Ayaz Erdoğan - Gülüm sözleri! 'Gülüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ayaz Erdoğan'ın yeni şarkısı Gülüm, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ayaz Erdoğan - Gülüm sözleri nelerdir? Ayaz Erdoğan - Gülüm şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Ayaz Erdoğan - Gülüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Ayaz Erdoğan'a aittir.

GÜLÜM ŞARKI SÖZLERİ

Gidene dur demem başkası olsa

Bir yanım buz gibiydi ateş oldun

Unutma her şeyi yoluna koy'cam

Olmadın inatla

Dinle iki dakika

***

Her şey üst üste geldi çok yoruldum

Duydum onunla nerede ne konuştun

Uğruna derdim oldu yüküm arttı

Kavgaya karıştım söyle bu gurur mu?

***

Bile bile bana yine zehir ediyo'n

Ne sandın beni be, kendime yetiyo'm

Dünya kadar derdim çok ama yine deniyo'm

Bi nedenimi yok inan sevenimiz yok

Gülüm

***

Bile bile bana yine zehir ediyo'n

Ne sandın beni be, kendime yetiyo'm

Dünya kadar derdim çok ama yine deniyo'm

Bi nedenimi yok inan sevenimiz yok

***

Bi yanım olsan gönlümde yerin olsa

N'aparım sensiz yoksan bir an düşünemiyo'm

Geceleri biten şişelerin hiç hesabı yok,

Bi neden mi arıyo'n bitirmek için

Ama benim zararım var

Unutmak için gün sayıyo'm

Bi neden söyle bana de sevmedim hiçbir zaman

Olmazdı dostumu satmazdım

Kader

Yüzüme bakmazdı zaten ilk değilsin giden

***

Her şeyden geçtim cano

Bi' de senden geçsem tamam

İnadım var düşmem daha

Ağlatmam kansızlara seni

Asla bilmeyeceksin

Belki de beni görmeyeceksin

Benden önce ölmeyeceksin

Ama şunu bil

Benim kadar sevmeyeceksin