Ayasofya ibadete kapatılıyor mu, 50 yıl kapatılacak mı? Ayasofya Cami kapanıyor mu? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama!

Ayasofya Camii'nin restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu süreçte ibadete kapalı kalacağı iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Ayasofya'nın 50 yıl ibadete kapatılacağı iddia ediliyordu. Bu sebeple, Ayasofya ibadete kapatılıyor mu, 50 yıl kapatılacak mı? Ayasofya Cami kapanıyor mu? soruları gündeme taşınmıştı. İşte, konu ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama!

Ayasofya ibadete kapatılıyor mu? Ayasofya Camii'nin restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu süreçte ibadete kapalı kalacağı iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Ayasofya'nın 50 yıl ibadete kapatılacağı iddia ediliyordu. Bu sebeple, Ayasofya ibadete kapatılıyor mu, 50 yıl kapatılacak mı? Ayasofya Cami kapanıyor mu? soruları gündeme taşınmıştı. İşte, konu ile ilgili İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama haberimizde...

AYASOFYA İBADETE KAPATILIYOR MU?

Ayasofya Camii'nin restorasyon nedeniyle 50 yıl ziyaret ve ibadete kapalı olacağı iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiası doğru değildir. 1'inci etabın Ocak 2024, ikinci etabın ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayasofya bu süreçte ibadet ve ziyarete açık olacaktır." denildi.

"AYASOFYA'NIN RESTORASYONU 50 YIL SÜRECEK" İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılında cami olarak ibadete açılan Ayasofya ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Ayasofya Camii'nin restorasyonunun 50 yıl süreceği, bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddia edildi.

"İDDİA DOĞRU DEĞİL, AYASOFYA İBADET VE ZİYARETE AÇIK OLACAK"

İddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Açıklamada, iddiaların doğru olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiası doğru değildir. 1'inci etabın Ocak 2024, ikinci etabın ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bu süreçte ibadet ve ziyarete açık olacaktır."