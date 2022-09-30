Ayasofya Camisi yeni imamı kim oldu? Sorusu son zamanlardan sık sık gündeme gelen konulardan bir tanesi haline geldi. Birçok vatandaş Ayasofya Camisinin yeni imamını merak ediyor. Peki, Ayasofya Camisi yeni imamı kim oldu? Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kimdir?

Taleal Bedru Aleyna ilahisi ile bilinen Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kimdir? Sorusu, Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın'ın görevinden ayrılması ile birlikte daha çok araştırılmaya başlandı. Birçok kişi Ayasofya Camisi yeni imamı kim oldu? Ve Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kimdir? Sorusunu araştırıyor. Peki, Ayasofya Camisi yeni imamı kim oldu? Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kimdir?

AYASOFYA CAMİSİ YENİ İMAMI KİM OLDU?

Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın'ın görevinden ayrılmasının ardından Ayasofya Camisinin yeni imamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay oldu. Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın göreve gelmesi ile birlikte birçok kişi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay kimdir? Sorusunu merak ediyor.

PROF. DR. MEHMET EMİN AY KİMDİR?

1 Nisan 1963 tarihinde Van'da dünyaya geldi. Van İmam-Hatip Lisesi'ni 1980 yılında bitirdi. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1984 yılında birincilikle bitirdi. Mezuniyet sonrası açılan sınavlarda başarılı olarak, aynı fakülteye 8 Ekim 1984'te Din Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1986 yılında Yüksek Lisansını, 1992 yılında ise Doktorasını tamamladı. 1993 yılında askerlik görevini yerine getirdi. 1995 yılında Doçent, 2001 yılında ise Profesör oldu.