Ayasofya Camii'nin ücretli olup olmadığı ve ne kadar ücret alınacağı konusu gündemde. Ayasofya Camii'nin ziyaret ücreti hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Ayasofya Camii ücretli mi oldu? Ayasofya Camii ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

Ayasofya Camii ücretli mi oldu? Ayasofya Camii turist ücreti ne kadar oldu?

Ayasofya-i Kebîr Câmii girişler ücretli mi oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Ayasofya Camii'nin turistler için giriş ücreti kaç TL olacak sorgulatılıyor. Ayasofya Camii girişinde ücret alınacak mı araştırılmaktadır. Peki, Ayasofya Camii ücretli mi oldu? Ayasofya Camii ücreti ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

AYASOFYA CAMİİ ÜCRETLİ Mİ OLDU?

Ayasofya-i Kebîr Câmii'nde UNESCO tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçiliyor. Bu kapsamda 15 Ocak'tan itibaren Ayasofya Camii'ne girişler, yabancı turistler için ücretli olacak. İbadetini yapmak için gelen Türk vatandaşlarından ise ücret alınmayacak.

AYASOFYA CAMİİ TURİST ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

15 Ocak tarihinden itibaren Ayasofya Camii'ne girişlerde yabancı turistlerden ücret alınacak. Turistler için Ayasofya Camii ücreti ne kadar olacak henüz açıklanmadı.