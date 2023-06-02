Ayancık'ta Otomobil Su Kanalına Devrildi: 2 Yaralı
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Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan N.U, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
A.U. idaresindeki 55 AIG 437 plakalı otomobil Ayancık-Türkeli karayolu Büyükdüz köyünde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan N.U, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Otomobil