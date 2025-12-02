Haberler

Ayağında 80 bin TL'lik çizmeyle yalın ayak çocukları ziyarete gitti

Güncelleme:
Adana'da AK Parti İl Başkan Yardımcısı Filiz Kepme'nin yoksul bir mahalleyi 80 bin TL'lik çizmelerle ziyaret etmesi büyük tepki topladı. Ziyarete ait fotoğraflarda, mahalledeki çocukların ayaklarında ayakkabı bir yana, çorap dahi bulunmadığı görüldü.

Adana'da AK Parti İl Başkan Yardımcısı Filiz Kepme'nin Çukurova Esentepe Mahallesi'ndeki yoksulları ziyareti sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kepme'nin paylaşımında "Gönüllere dokunmak, vatandaşlarla aynı sofraya ve umuda ortak olmak" ifadelerini kullanması dikkat çekerken, fotoğraflarda ayağındaki 80 bin TL değerindeki çizmeler tepkilerin odağı oldu.

ÇOCUKLARIN AYAĞINDA ÇORAP DAHİ YOK

Ziyaret sırasında çekilen karelerde, Kepme'nin lüks çizmelerine karşılık mahalledeki çocukların ayaklarında çorap dahi olmadığı görüldü. Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"KEŞKE PAYLAŞMASAYDINIZ"

Kullanıcılar, "Bu fotoğrafı yayınlamaya utanmadın mı?", "Gönüllere değil sınıflara dokunmuşsun", "Keşke paylaşmasaydınız" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

İşte tepki çeken o ziyaretten kareler;

Kaynak: Haberler.com / Gündem
Haberler.com
