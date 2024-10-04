ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Ay yüzeyine inişle sonuçlanan, insanlı ilk uzay uçuşunun adı nedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

AY YÜZEYİNE İNİŞLE SONUÇLANAN, İNSANLI İLK UZAY UÇUŞUNUN ADI NEDİR?

A: Apollo 11

B: Challenger

C: Sputnik 1

D: Curiosity