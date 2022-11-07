Geçtiğimiz günler gerçekleşen güneş tutulması ardından yılın son önemli gök olayı ay tutulması için geri sayım başladı. Ay'ın kendi yörüngesinden çıkarak Dünya'nın yörüngesine girmesi ile oluşan tutulma olayı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması nedir? İşte merak edilenler

Doğa ve tabiat olaylarını yakından takip edenler için dünyanın heyecanla beklediği Ay tutulmasına az kaldı. Yılın en önemli gök olaylarından biri olan ay tutulması tarihini doğa severler araştırılmaya başladı. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar…

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mayıs ayında gerçekleşen ilk tutulmanın ardından gözler ikinci tutulmaya çevrildi. İkinci ay tutulması 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu yıl Kasım ayında gerçekleşecek ay tutulmasıbaşta Avrupa, Afrika ve Asya olmak üzeri dünyanın pek çok ülkesinde gözlenebilecek ve izlenebilecek. Ancak tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için görülemeyecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.