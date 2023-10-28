Kanlı Ay tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi ve bu süreçte Dünya'nın atmosferindeki güneş ışığının Ay'a ulaşması sonucunda gerçekleşen bir olaydır. Peki, AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı Ay Tutulması bugün (28 Ekim) var mı, saat kaçta? 28 Ekim ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar…

AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı Ay Tutulması bugün (28 Ekim) var mı, saat kaçta? 28 Ekim ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Ay tutulması, Ay'ın kızıla yakın renkte görünmesine neden olan bu fenomenle tanınır. 2023 yılında kanlı Ay tutulması yaşanacaksa, bu tutulma tarihi ve saati önceden kesin bir şekilde hesaplanmış olmayabilir, çünkü astronomik olayların takvimi sürekli güncellenir. Peki ama AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı Ay Tutulması bugün (28 Ekim) var mı, saat kaçta? 28 Ekim ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar…

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2023 yılının ilk ay tutulması Mayıs ayında gerçekleşmişti. Yılın ikin Ay tutulması ise Kandilli Rasathanesi 2023 yılı gök olayları takvimine göre 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Parçalı Ay tutulması saat 21:01'de başlayacak ve 01:26'da sona erecek.

KANLI AY TUTULMASI BUGÜN (28 EKİM) VAR MI, SAAT KAÇTA?

Bu tutulma sırasında Ay'ın sadece yüzde 12'si Dünya'nın gölgesi içine gireceği için bu alanın kızarması gözlemlemek oldukça zor olacaktır. Tutulmanın en yoğun evresi saat 23.15'te yaşanacaktır.

28 EKİM AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kanlı Ay tutulması, Türkiye'den de izlenebilecek. Asya'nın doğusundan başlayarak Avustralya'ya kadar sürecek olan bu olağanüstü görsel şölen, Asya, Avrupa ve Afrika'da tam anlamıyla görülebilecek. Afrika'nın batısından Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusuna kadar olan bölgelerde ise Ay doğarken izlenebilecek.