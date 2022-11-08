8 Kasım günü gerçekleşecek olan kanlı ay tutulması vatandaşların gündeminde yer alıyor. Merakla beklenen kanlı ay tutulmasının ne zaman başlayacağı ise bir diğer merak konusu. Arama motorlarında ay tutulması başladı mı? sorusu aratılıyor. Peki, Ay tutulması başladı mı? Kanlı ay tutulması ne zaman başlıyor? Ay tutulması ne zaman? İşte merak edilenler...

Ay tutulması başladı mı? sorusu gündemde yer alıyor. Yılın en önemli gök olaylarından biri olan ay tutulması tarihini doğa severler araştırılmaya başladı.Arama motorlarında ay tutulması başladı mı? sorusu aratılıyor. Peki, Ay tutulması başladı mı? Kanlı ay tutulması ne zaman başlıyor? Ay tutulması ne zaman? İşte detaylar...

AY TUTULMASI BAŞLADI MI?

Mayıs ayında gerçekleşen ilk tutulmanın ardından gözler ikinci tutulmaya çevrildi. İkinci ay tutulması 8 Kasım'da Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak. Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek.

Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu yıl Kasım ayında gerçekleşecek ay tutulması başta Avrupa, Afrika ve Asya olmak üzeri dünyanın pek çok ülkesinde gözlenebilecek ve izlenebilecek. Ancak tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için görülemeyecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

TUTULMA NASI GERÇEKLEŞİYOR?

Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.

Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.