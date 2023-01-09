Ay Meteoru konusu nedir, oyuncuları kimler? Ay Meteoru hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Ay Meteoru ne zaman çekildi?
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Bugün Kanal D'de TV'de ilk kez Ay Meteoru filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Ay Meteoru konusu nedir, oyuncuları kimler? Ay Meteoru nerede çekildi, hangi ülke yapımı? Ay Meteoru ne zaman çekildi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Ay Meteoru konusu ne? Ay Meteoru oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Başrollerinde Dominique Swain ve Salah Boudrar gibi isimlerin yer aldığı "Ay Meteoru" filmi Kanal D'de. Peki, Ay Meteoru konusu nedir, oyuncuları kimler? Ay Meteoru hangi ülke yapımı, nerede çekildi? Ay Meteorune zaman çekildi? İşte ayrıntılar...
Orijinal ismi Meteor Moon olan Ay Meteoru filmi 2021 yapımı filmdir. Film Aksiyon, Bilim Kurgu türünde bir filmdir.
Bir meteor aya çarpar ve eksenini kaydırır… Sonrasında Dünya'nın yerçekimi ayı gezegenlerin hattına çeker. Şimdi, bir grup bilim adamı, çok geç olmadan ayın dünyaya çarpmasını nasıl durduracaklarını bulmalıdır.
Dominique Swain
Salah Boudrar
Michael Broderick