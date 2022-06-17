Ay Kızım şarkı sözleri! Eypio & Nigar Muharrem - Ay Kızım sözleri! 'Ay Kızım' şarkı sözleri ve hakkında bilgiler!

Eypio & Nigar Muharrem - Ay Kızım şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Eypio'ya aittir.

AY KIZIM ŞARKI SÖZLERİ

Baktım gözlerim ağlıyor o yok deyip

Ay benim ay benim ay kızım bir derdim var

Yıllar oldu senin ellerine de hesretim

Ay benim ay benim ay kızım bir derdim var

Ağlayım ben ağlayım boş ellerim

Ay benim ay benim ay kızım bir derdim var

Sen gideli ben de sevdim ölmeyi

Ay benim ay ay ay benim bir derdim var

****

Dur gitme ya da beni al yanına

Hasret kaldım ben al yanağa

Toz kaplamış baktım sandığına

Seviyodum bakma utandığıma

Diyemedim ver ona ufaklığım

Hasretim okur dudaklarını

Seni aradım ölümün duraklarında

Kim okudu söyle adımı kulaklarıma

Kal yanımda sarılam ayaklarına

Dokunsam ak düşen o saçlarına

Gelip uzansam ben de yamaçlarına

Sensiz girdim yeni yaşlarıma

Anlattım seni bütün aşklarıma

Oturdum kaldırım taşlarına

Bi de gökte uçan kuşlara bak

Beni de alırlar mı ki yanlarına..

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