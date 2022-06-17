Ay Kızım şarkı sözleri! Eypio & Nigar Muharrem - Ay Kızım sözleri! 'Ay Kızım' şarkı sözleri ve hakkında bilgiler!
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Eypio ve Nigar Muharrem'in birlikte söyledikleri yeni şarkısı Ay Kızım çıktı. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Eypio & Nigar Muharrem sözleri nelerdir? Ay Kızım şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Eypio & Nigar Muharrem - Ay Kızım şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Eypio'ya aittir.
AY KIZIM ŞARKI SÖZLERİ
Baktım gözlerim ağlıyor o yok deyip
Ay benim ay benim ay kızım bir derdim var
Yıllar oldu senin ellerine de hesretim
Ay benim ay benim ay kızım bir derdim var
Ağlayım ben ağlayım boş ellerim
Ay benim ay benim ay kızım bir derdim var
Sen gideli ben de sevdim ölmeyi
Ay benim ay ay ay benim bir derdim var
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Dur gitme ya da beni al yanına
Hasret kaldım ben al yanağa
Toz kaplamış baktım sandığına
Seviyodum bakma utandığıma
Diyemedim ver ona ufaklığım
Hasretim okur dudaklarını
Seni aradım ölümün duraklarında
Kim okudu söyle adımı kulaklarıma
Kal yanımda sarılam ayaklarına
Dokunsam ak düşen o saçlarına
Gelip uzansam ben de yamaçlarına
Sensiz girdim yeni yaşlarıma
Anlattım seni bütün aşklarıma
Oturdum kaldırım taşlarına
Bi de gökte uçan kuşlara bak
Beni de alırlar mı ki yanlarına..