Ay'ın karanlık yüzüne neden "Ay'ın karanlık yüzü" denir? Kim Milyoner Olmak İster 17 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
Gündem Haberleri
17 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Ay'ın karanlık yüzü"ne neden "Ay'ın karanlık yüzü" denir?...) Kim Milyoner Olmak İster 17 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! "Ay'ın karanlık yüzü"ne neden "Ay'ın karanlık yüzü" denir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 17 AĞUSTOS PERŞEMBE 100 BİN LİRALIK SORUSU
"Ay'ın karanlık yüzü"ne neden "Ay'ın karanlık yüzü" denir?
A-) Dünya'dan hiç görünmediği için
B-) Orada sürekli gece olduğu için
C-) Oraya hiç meteor düşmediği için
D-) Hiç güneş almadığı için
Doğru Cevap : -