Ay'ın Düşüşü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay'ın Düşüşü filmi ne zaman, nerede çekildi?

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AY'IN DÜŞÜŞÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gösterime giriş tarihi: 3 Şubat 2022 (Almanya)

Moonfall'ın 4 Şubat 2022'de Lionsgate tarafından sinemalarda yayınlandı. 138-146 milyon dolarlık bir bütçeyle Montreal'de çekilen film, şimdiye kadar yapılmış en pahalı bağımsız yapım filmlerden biridir.

Film, 4 Şubat 2022'de Lionsgate ve Summit Entertainment tarafından Kuzey Amerika'da ve aynı gün Entertainment Film Distributors tarafından Birleşik Krallık'ta sinemalarda gösterime girdi. Dünya çapında 67 milyon dolar hasılat yapan bir gişe bombasıydı ve eleştirmenlerden karışık ve olumsuz eleştiriler aldı.

Ay'ın Düşüşü FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Patrick Wilson - Brian Harper rolünde.

• John Bradley - KC Houseman rolünde.

• Michael Peña - Tom Lopez rolünde.

• Charlie Plummer - Sonny Harper rolünde.

• Kelly Yu - Michelle rolünde.

• Donald Sutherland - Holdenfield rolünde.

• Eme Ikwuakor - Doug Davidson rolünde.

• Carolina Bartczak - Brenda Lopez rolünde.

• Maxim Roy - Kaptan Gabriella Auclair rolünde.

• Stephen Bogaert - Albert Hutchings rolünde

• Azriel Dalman - Sonny Child rolünde.