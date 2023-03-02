22° hale, yoğunlukla kış mevsiminde ortaya çıkmaktadır. Bu etkinin ortaya çıkması için gereken etken gökyüzündeki, bulut tipleridir. Yüksek stratiform bulut türü olan, Sirrüs bulutları hale oluşumu için en temel hava koşulunu sağlamaktadır. Ayın etrafındaki çember nedir? Ayın etrafında neden çember oluşur? Ay halesi nedir?

22° hale, Güneş veya Ay etrafında, altıgen buz kristalleri sebebiyle çember şeklinde görünen bir optik fenomendir. Bu optik fenomen Güneş etrafında oluşursa, Güneş halesi, Güneş Aylası. Ay etrafında oluşursa, Ay halesi ya da Ay Aylası isimleriyle de bilinmektedir. Peki, Ay halesi nedir? Ayın etrafındaki çember nedir? Ayın etrafında neden çember oluşur?

AY ETRAFINDA NEDEN HALKA OLUR?

22° hale, Güneş veya Ay etrafında, altıgen buz kristalleri sebebiyle çember şeklinde görünen bir optik fenomendir. Bu optik fenomen Güneş etrafında oluşursa, Güneş halesi, Güneş Aylası. Ay etrafında oluşursa, Ay halesi ya da Ay Aylası isimleriyle de bilinmektedir.

22° hale, yoğunlukla kış mevsiminde ortaya çıkmaktadır. Bu etkinin ortaya çıkması için gereken etken gökyüzündeki, bulut tipleridir. Yüksek stratiform bulut türü olan, Sirrüs bulutları hale oluşumu için en temel hava koşulunu sağlamaktadır. Sirrüs bulutlarının yükseltisi sebebi ile sahip olduğu yoğun altıgen prizma buz kristalleri, Ay'ın Güneş'ten yansıttığı ya da doğrudan Güneşin sahip olduğu ışık, yaklaşık 22° de altıgen prizma buz kristalleri içerisinde kırılır[6]. Bu kırılma sonrası Ay'ın ya da Güneşin çevresinde yarıçaplı bir çember oluşur. Oluşan bu çember hale olarak adlandırılır. Bu optik olay her zaman tam bir çember şeklinde olmamaktadır. Circumscribed halesi yanlardan basık oval bir şekilde de görülebilir. 22 ° hale, yılda 100 güne kadar görülebilir bu da gökkuşaklarından çok daha sık olduğunu göstermektedir.

Batman'da görülen ay çemberi: