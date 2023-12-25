Ay'dan Gelen Felaket filmi oyuncuları kim? Ay'dan Gelen Felaket filmi konusu, oyuncuları ve Ay'dan Gelen Felaket özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Ay'dan Gelen Felaket filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ay'dan Gelen Felaket filmini izleyecek olanların merak ettiği Ay'dan Gelen Felaket konusu nedir, Ay'dan Gelen Felaket oyuncuları kimler ve Ay'dan Gelen Felaket özeti gibi konuları inceliyoruz.

AY'DAN GELEN FELAKET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Küresel bir çelik fabrikası şirketi, Ay'da madencilik yapmak için bir havacılık ve uzay firmasıyla ortaklık kurar. Ancak bir sondaj kazası, Ay'ın devasa bir parçasının Dünya'ya doğru fırlamasına neden olduğunda, hayatta kalan uzay ekibi ve şirketin başkanı, tüm gezegeni yok etmeden önce meteoroidi nasıl yok edeceklerini bulmalılar.

AY'DAN GELEN FELAKET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal adı: Moon Crash

Yönetmen: Nuh Luke

Oyuncular: Jeremy Londra, Tyler Christopher, Jamison jones