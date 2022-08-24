(Ay'a ayak basan ikinci insan olan...) Kim Milyoner Olmak İster 24 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

24 Ağustos Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Ay'a ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nedir?...) Kim Milyoner Olmak İster 24 AğustosSorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Ay'a ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 100 BİN LİRALIK SORUSU

Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Ay'a ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nedir?

A-) Bu kadar mıymış?

B-) Amma da karanlık

C-) Güzel manzara

D-) Benim için de büyük

Doğru Cevap : C şıkkı