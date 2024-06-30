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Avusturya vize istiyor mu 2024?

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A Millî Takımımızın 2 Temmuz 2024 Salı günü TSİ 22.00'de Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşılaşacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu müsabakası öncesi detaylar araştırılıyor. Peki, Avusturya vize istiyor mu?

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan üç takım adını son 16 turuna yazdırdı. Portekiz grubu lider olarak tamamlarken Türkiye ise grup ikinci olarak üst tura çıktı. Çekya karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle galip gelen A Milli Takım'da gözler Avusturya maçına çevrildi. Avusturya vize istiyor mu

AVUSTURYA VİZE İSTİYOR MU?

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Osman Demir
Osman Demir
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