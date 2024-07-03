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AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Almanya'nın Leipzig Stadyumu'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Rakibi 2-1 mağlup eden milliler, turnuvada son 8 takım arasına kalmayı başardı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finale yükseldi.

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ Mİ?

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Milli takım oyuncuları, karşılaşmanın ardından sevinç yaşadı.

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Avusturya Türkiye Futbol Gündem Spor Haberler

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