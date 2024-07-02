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Avusturya- Türkiye maçı bilgileri! Avusturya- Türkiye maçı nasıl izlenir? Canlı ve şifresiz izleme linki!

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Avusturya- Türkiye maçı nasıl izlenir? Avusturya ve Türkiye arasında gerçekleşecek olan futbol maçının izleme bilgileri paylaşıldı. Maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyen futbol severler için izleme linki sunuldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı gibi detaylar da paylaşıldı.

Türkiye ve Avusturya arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu olmaya devam ediyor. Maç detaylarına dair bilgi arayışında olan futbolseverler, karşılaşmanın ne zaman gerçekleşeceğini, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Avusturya- Türkiye maçı bilgileri! Avusturya- Türkiye maçı nasıl izlenir? Canlı ve şifresiz izleme linki!

TÜRKİYE- AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Son 16 turuna yükselen takımların maçları 29 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında oynanacak. Türkiye-Avusturya maçı ise 2 Temmuz'da oynanacak.

Avusturya- Türkiye maçı bilgileri! Avusturya- Türkiye maçı nasıl izlenir? Canlı ve şifresiz izleme linki!

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Avusturya ile Türkiye arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

Avusturya- Türkiye maçı bilgileri! Avusturya- Türkiye maçı nasıl izlenir? Canlı ve şifresiz izleme linki!

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya-Türkiye maçı, saat 22:00 başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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