Türkiye ve Avusturya arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu olmaya devam ediyor. Maç detaylarına dair bilgi arayışında olan futbolseverler, karşılaşmanın ne zaman gerçekleşeceğini, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Avusturya- Türkiye maçı bilgileri! Avusturya- Türkiye maçı nasıl izlenir? Canlı ve şifresiz izleme linki!

TÜRKİYE- AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Son 16 turuna yükselen takımların maçları 29 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında oynanacak. Türkiye-Avusturya maçı ise 2 Temmuz'da oynanacak.

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Avusturya ile Türkiye arasındaki UEFA Euro 2024 maçı, TRT 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya-Türkiye maçı, saat 22:00 başlayacak.