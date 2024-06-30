Avusturya Türkiye hakemi kim ereli? EURO 2024 Avusturya Türkiye maçını kim yönetiyor?

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan üç takım adını son 16 turuna yazdırdı. Portekiz grubu lider olarak tamamlarken Türkiye ise grup ikinci olarak üst tura çıktı. Çekya karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle galip gelen A Milli Takım'da gözler Avusturya maçına çevrildi. Avusturya Türkiye hakemi kim? EURO 2024 Avusturya Türkiye maçını kim yönetiyor?

AVUSTURYA TÜRKİYE HAKEMİ KİM?

Euro 2024'te son 16 turunda A Milli Takım, Avusturya ile karşılaşacak.

Leipzig'de 2 Temmuz'da oynanacak maçın hakemi belli oldu. UEFA, Portekizli hakem Artur Soares Dias'in karşılaşmayı yöneteceğini açıkladı.

44 yaşındaki hakem, Euro 2024'te Polonya - Hollanda ve Danimarka - İngiltere maçını yönetti.