EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenen Milli Takım, son 16'ya yükseldi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yenmiş ve lider olarak son 16 bileti almıştı. A Milli Futbol Takımı da Avusturya ile çeyrek finale çıkmak için mücade edecek. İşte, Avusturya - Türkiye eşleşmesinin galibi kiminle oynayacak? Avusturya'yı elersek rakibimiz kim?

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Avusturya maçı, 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE EŞLEŞMESİNİN GALİBİ KİMİNLE OYNAYACAK?

A Milli Takım, Avusturya'yı yenerse çeyrek finale yükselerek Romanya-Hollanda maçının kazanını ile karşılaşacak.

Karşılaşma 6 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'da Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.