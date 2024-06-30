EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan üç takım adını son 16 turuna yazdırdı. Portekiz grubu lider olarak tamamlarken Türkiye ise grup ikinci olarak üst tura çıktı. Çekya karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle galip gelen A Milli Takım'da gözler Avusturya maçına çevrildi. Avusturya Teknik Direktörü kim? Ralf Rangnick kimdir?

AVUSTURYA TEKNİK DİREKTÖRÜ RALF RANGNİCK KİMDİR?

Doğum: 29 Haziran 1958 (66 yıl yaşında), Backnang, Almanya

Ralf Rangnick (29 Haziran 1958) Alman eski futbolcu ve teknik direktör. Avusturya Millî Futbol Takımı'nın teknik direktörüdür. Geçmişte Stuttgart, Hoffenheim, Schalke 04, RB Leipzig gibi kulüplerde çalışmıştır.