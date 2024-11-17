Avusturya Slovenya CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Avusturya Slovenya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?

Avusturya Slovenya canlı izle! Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbolseverler Avusturya Slovenya maçı canlı izle linki araştırması yapıyor. Avusturya Slovenya maçı şifresiz canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Avusturya Slovenya hangi kanalda, nereden izlenir? Avusturya Slovenya canlı izle! Avusturya Slovenya maçı donmadan kesintisiz maç izle, hangi kanal veriyor? İşte maça dair detaylar haberimizde...

AVUSTURYA SLOVENYA MAÇI CANLI İZLE

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AVUSTURYA SLOVENYAMAÇI CANLI YAYIN

Avusturya ile Slovenya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, S Sport Plus, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

AVUSTURYA SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Avusturya Slovenya maçı saat 20.00'de başlayacak.

AVUSTURYA SLOVENYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avusturya ve Slovenya, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, Viyana'da, Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak.

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