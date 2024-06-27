Avusturya maçı ne zaman? Türkiye Avusturya EURO 2024 son 16 maçı ne zaman oynanacak?

Avusturya maçı ne zaman? A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Türkiye'nin son 16 rakibi Avusturya oldu. Peki, Avusturya maçı ne zaman? Detaylar...

AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti.

Türkiye; Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D Grubu'nu ilk sırada bitiren Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig'de karşı karşıya gelecek.

Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Avusturya maçında yok

Milli takımda Çekya karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bu mücadelede gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Hakan Çalhanoğlu 66. dakikada, Samet Akaydın da 85. dakikada sarı kart gördü.

Turnuvadaki ikinci sarı kartlarını görerek cezalı duruma düşen Hakan ve Samet, ay-yıldızlı ekibin Avusturya ile oynayacağı son 16 turu karşılaşmasında forma giyemeyecek.