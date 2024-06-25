Polonya elendi mi, gruptan çıktı mı? Polonya kiminle eşleşti EURO 2024?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı. Polonya gruptan çıktı mı, kiminle eşleşti?
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ikinci müsabakalarda Polonya ile Avusturya ve Hollanda ile Fransa karşılaştı. Peki, Polonyagruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024?
PolonyaGRUPTAN ÇIKTI MI?
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ikinci müsabakalarda Polonya ile Avusturya ve Hollanda ile Fransa karşılaştı.
Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Avusturya, Polonya'yı 3-1 yendi. Leipzig Stadı'nda oynanan mücadelede ise Hollanda ile Fransa ise 0-0 berabere kaldı.
İkinci maçların ardından Hollanda ve Fransa 4'er puanla ilk iki sırada yer aldı. İki takımın ardından 3 puanlı Avusturya ve puansız Polonya sıralandı.
Puan durumu
Takımlar O G B M A Y AV. P
Hollanda 2 1 1 0 2 1 1 4
Fransa 2 1 1 0 1 0 1 4
Avusturya 2 1 0 1 3 2 1 3
Polonya 2 0 0 2 2 5 -3 0
3. maçlar sonunda gruptan çıkanlar ve elenenler netleşecek.
Üçüncü maçların programı
D Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 19.00'da oynanacak son maçların programı şöyle:
Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadı)
Fransa-Polonya (BVB Dortmund Stadı)