Polonya elendi mi, gruptan çıktı mı? Polonya kiminle eşleşti EURO 2024?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ikinci müsabakalarda Polonya ile Avusturya ve Hollanda ile Fransa karşılaştı. Peki, Polonyagruptan çıktı mı, kiminle eşleşti EURO 2024?

PolonyaGRUPTAN ÇIKTI MI?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ikinci müsabakalarda Polonya ile Avusturya ve Hollanda ile Fransa karşılaştı.

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Avusturya, Polonya'yı 3-1 yendi. Leipzig Stadı'nda oynanan mücadelede ise Hollanda ile Fransa ise 0-0 berabere kaldı.

İkinci maçların ardından Hollanda ve Fransa 4'er puanla ilk iki sırada yer aldı. İki takımın ardından 3 puanlı Avusturya ve puansız Polonya sıralandı.

Puan durumu

Takımlar O G B M A Y AV. P

Hollanda 2 1 1 0 2 1 1 4

Fransa 2 1 1 0 1 0 1 4

Avusturya 2 1 0 1 3 2 1 3

Polonya 2 0 0 2 2 5 -3 0

3. maçlar sonunda gruptan çıkanlar ve elenenler netleşecek.

Üçüncü maçların programı

D Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 19.00'da oynanacak son maçların programı şöyle:

Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadı)

Fransa-Polonya (BVB Dortmund Stadı)