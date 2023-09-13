Avusturya'da Yabancı İsimlere Ayrımcılık

Avusturya'da yapılan bir çalışma, yabancı isimlere ve aksana sahip kişilerin ev ararken ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koydu. Eşit Muamele Merkezi ve Diakonie sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan çalışmaya göre, emlakçılar yabancı isimler altında yapılan aramalara olumsuz yanıt verirken, yerli isimlerle yapılan aramaların tamamı olumlu sonuçlandı. Bu durumun kiralık ev pazarında ciddi bir ayrımcılık sorunu olduğunu gösterdiği belirtildi.

Avusturya'da yapılan çalışma, ismi ve aksanından yabancı olduğu anlaşılan kişilerin ev ararken ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koydu.

Eşit Muamele Merkezi (GAW) ve Diakonie sivil toplum kuruluşu, ülkede ciddi sorunlar arasında yer alan kiralık ev bulma konusunda yabancıların yaşadığı ayrımcılığı gözler önüne seren bir çalışma hazırladı.

Bir kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan çalışmaya göre, emlakçılar yabancı isimler altında arandı. Arayanların yalnızca yüzde 38'i kiralık ev görüşmesine kabul edildi.

Buna karşın yerli isimlerle yapılan aramaların tamamı olumlu sonuçlandı.

Belediyelerin desteklediği sosyal binalarda da yabancıların evrakları tam olmasına karşın ayrımcılığa maruz kaldığına dikkat çekildi.

Çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan GAW Yöneticisi Sandra Konstatzky, anayasada yer alan eşit muamele maddesinin her alanda geçerli olduğunu ve ev arayan kişilerin etnik kökeni nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmasını da yasakladığını belirtti.

Konstatzky, "İsmi ve aksanından yabancı olduğu anlaşılan kişiler ev ararken ayrımcılığa maruz kalıyor. Bize yapılan başvurulardan biz bu durumu görebiliyorduk, şimdi yaptırdığımız çalışmayla bunu kanıtlamış olduk." ifadesini kullandı.

Kiralık ev pazarında ayrımcılığın ciddi boyutlara ulaştığına işaret eden Konstatzky, ülkede yaşamını sürdüren bireylerin herhangi bir ayrımcılık yaşamadan ev kiralayabilmeleri için gerekli adımların atılmasının kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.