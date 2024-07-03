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Avusturya'da bozkurt işareti yapmak neden yasak? Merih Demiral neden bozkurt işareti yaptı?

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Avusturya'da bozkurt işareti yapmak 2019 yılında yasaklanmıştı. Dün oynanan EURO 2024 Türkiye- Avusturya maçında A Milli Futbol takımı oyuncumuz Merih Demiral maç sevincini bozkurt işareti yaparak kutlamıştı. Peki, Avusturya'da bozkurt işareti yapmak neden yasak? Merih Demiral neden bozkurt işareti yaptı?

2019 yılında Avusturya'da "aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele" gerekçesiyle aralarında "Bozkurt" sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası" yürürlüğe girmişti. Milli futbolcu Merih Demiral'ın, Avusturya maçında attığı gollerden sonra yaptığı bozkurt işareti dikkatlerden kaçmazken yıldız futbolcu konuyla ilgili maç sonu bir açıklama yaptı.

AVUSTURYA'DA BOZKURT İŞARETİ YAPMAK NEDEN YASAK?

Türkiye'nin sert tepki gösterdiği yasada, hangi sembol, amblem ve flamaların kullanılmayacağı resimli şekilde anlatıldı. Buna göre Bozkurt işareti, hilal içinde Bozkurt sembollerinin çeşitli versiyonları yasak listesine girdi.

Avusturya'da bozkurt işareti yapmak neden yasak? Merih Demiral neden bozkurt işareti yaptı?

MERİH DEMİRAL NEDEN BOZKURT İŞARETİ YAPTI?

Milli futbolcu Merih Demiral, Avusturya maçında attığı gollerden sonra yaptığı sevinç için, "Türk olmaktan gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Merih Demiral Avusturya Bozkurt Futbol İnsan Hakları Hukuk Gündem Politika Spor Dünya Haberler

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