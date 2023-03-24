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Avusturya - Azerbaycan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Avusturya - Azerbaycan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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Avusturya - Azerbaycan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Avusturya - Azerbaycan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Avusturya - Azerbaycan maçı oldu. Peki, Avusturya - Azerbaycan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Avusturya - Azerbaycan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Avusturya - Azerbaycan maçı ne zaman başlayacak? Avusturya - Azerbaycan maçının özeti nerede yayınlanır? Avusturya - Azerbaycan maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...

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UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Avusturya - Azerbaycan maçı olacak. Peki, Avusturya - Azerbaycan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Avusturya - Azerbaycan maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Avusturya - Azerbaycan UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

Avusturya - Azerbaycan maçını CBC Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç, Linz'da, Raiffeisen Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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