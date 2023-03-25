Avusturya - Azerbaycan maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Avusturya - Azerbaycan maçının gollerini kim attı? Maç bitti mi?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Avusturya - Azerbaycan maçı oldu. Avusturya - Azerbaycan maçı tüm hızıyla devam ederken maçı canlı takip etmek isteyenler ve gollerini kimin attığını merak edenler internette, Avusturya - Azerbaycan maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Avusturya - Azerbaycan maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Avusturya - Azerbaycan maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Avusturya - Azerbaycan maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! Avusturya - Azerbaycan maçının özeti yayınlandı mı? Avusturya - Azerbaycan maç özeti nerede yayınlanır? İşte bilgiler...

AVUSTURYA - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya - Azerbaycan UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

AVUSTURYA - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı CBC Sport üzerinden izleyebilirsiniz.

AVUSTURYA - AZERBAYCAN MAÇI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Maçı CBC Sport üzerinden izleyebilirsiniz. CBC Sport resmi web sitesine giriş yaparak maçı canlı şekilde izleyebilirsiniz.

AVUSTURYA - AZERBAYCAN MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 4-1 Avusturya'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

AVUSTURYA - AZERBAYCAN MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Avusturya 4-1 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Avusturya'nın golleri:

27. dakika : Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer 29. dakika : Micheal Gregoritsch

Micheal Gregoritsch 50. dakika : Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer 69. dakika : Christoph Baumgartner

Azerbaycan'ın golleri:

64. dakika : Emin Mahmudov

AVUSTURYA - AZERBAYCAN MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI, NEREDE YAYINLANIR?

Maçın özetinin maçın bitiminin ardından Youtube S Sport kanalında yayınlanacağı tahmin ediliyor.