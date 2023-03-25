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Avusturya - Azerbaycan maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Avusturya - Azerbaycan maçının gollerini kim attı? Maç bitti mi?

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Avusturya - Azerbaycan maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Avusturya - Azerbaycan maçının gollerini kim attı? Maç bitti mi?

Bugün UEFA Euro 2024 Eleme maçları oynanıyor. Bugünkü maçlardan birisi de Avusturya - Azerbaycan maçı oldu. Avusturya - Azerbaycan maçı tüm hızıyla devam ederken maçı canlı takip etmek isteyenler ve gollerini kimin attığını merak edenler internette, Avusturya - Azerbaycan maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Avusturya - Azerbaycan maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! araştırması yapıyor. İşte detaylar...

UEFA Euro 2024 Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Avusturya - Azerbaycan maçı kaç kaç, maç özeti nereden izlenir? 24 Mart Avusturya - Azerbaycan maçının gollerini kim attı? Maç skoru takibi! Avusturya - Azerbaycan maçının özeti yayınlandı mı? Avusturya - Azerbaycan maç özeti nerede yayınlanır? İşte bilgiler...

Avusturya - Azerbaycan UEFA Euro 2024 Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:45 'de başlayacak.

Maçı CBC Sport üzerinden izleyebilirsiniz.

Maçı CBC Sport üzerinden izleyebilirsiniz. CBC Sport resmi web sitesine giriş yaparak maçı canlı şekilde izleyebilirsiniz.

Maç 4-1 Avusturya'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maçta Avusturya 4-1 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Avusturya'nın golleri:

  • 27. dakika : Marcel Sabitzer
  • 29. dakika : Micheal Gregoritsch
  • 50. dakika : Marcel Sabitzer
  • 69. dakika : Christoph Baumgartner

Azerbaycan'ın golleri:

  • 64. dakika : Emin Mahmudov

Maçın özetinin maçın bitiminin ardından Youtube S Sport kanalında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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