UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 12. sırada yer alırken Avusturya 11. sırada yer alıyor. Futbolseverler ise Avusturya'nın bir üst sırasına çıkıp çıkamayacağımız. UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızın aldıkları puan sonucu UEFA ülke puanımız değişmekte. Futbolseverler ise Avusturya Avrupa takımları hangileri? Avusturya'nın UEFA'da kaç takımı var? sorularını merak ediyor. Peki, Avusturya Avrupa takımları hangileri? Avusturya'nın UEFA'da kaç takımı var?

Avusturya Avrupa takımları hangileri? sorusu araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızın aldıkları puan sonucu UEFA ülke puanımız değişmekte. Ülke puan sıralamasında 12. sırada yer alıyoruz. Bir üst sırada ise Avusturya var. Futbolseverler ise Avusturya Avrupa takımları hangileri? Avusturya'nın UEFA'da kaç takımı var? sorularını merak ediyor. İşte merak edilenler...

AVUSTURYA'NIN UEFA'DA KAÇ TAKIMI VAR?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden takım sayımız 4 iken Avusturya'nın UEFA'da 1 adet takımı yer almakta. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken Trabzonspor, Sivasspor ve Başakşehir ise Konferans Ligi'nde bir üst turu görme başarısı gösterdi.

Avusturya'nın takımı olan Red Bull Salzburg ise UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Türkiye'nin 4 takımı UEFA'da yer alırken Avusturya'nın 1 takımı var.