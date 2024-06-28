EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenen Milli Takım, son 16'ya yükseldi. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yenmiş ve lider olarak son 16 bileti almıştı. A Milli Futbol Takımı da Avusturya ile çeyrek finale çıkmak için mücade edecek. Peki, Avusturya 6-1 Türkiye ne zaman oynandı, ne maçıydı?

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Avusturya maçı, 2 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE EŞLEŞMESİNİN GALİBİ KİMİNLE OYNAYACAK?

A Milli Takım, Avusturya'yı yenerse çeyrek finale yükselerek Romanya-Hollanda maçının kazanını ile karşılaşacak.

Karşılaşma 6 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'da Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

AVUSTURYA 6-1 TÜRKİYE NE ZAMAN OYNANDI, ne maçıydı?

Sonucu Avusturya 6-1 Türkiye biten maç hazırlık maçı26.03.2024 tarihinde oynandı.

TÜRKİYE AVUSTURYA ARASINDAKİ GEÇMİŞTEKİ TÜM MAÇLAR!

2024

Avrupa Şampiyonası 2024 EURO 2024

Son 16 D 02.07.2024 22:00 Avusturya -:- Türkiye

23/24

Dostluk Maçları Dostluk Maçları

- D 26.03.2024 21:45 Avusturya 6:1 Türkiye 38.500 seyirci

15/16

Dostluk Maçları Dostluk Maçları

- D 29.03.2016 21:30 Avusturya 1:2 Türkiye 26.000 seyirci

12/13

Dostluk Maçları Dostluk Maçları

- D 15.08.2012 21:30 Avusturya 2:0 Türkiye 23.500 seyirci

10/11

Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO Elemeleri

Grup A D 06.09.2011 21:30 Avusturya 0:0 Türkiye 47.500 seyirci

10/11

Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO Elemeleri

Grup A E 29.03.2011 20:30 Türkiye 2:0 Avusturya 53.580 seyirci

08/09

Dostluk Maçları Dostluk Maçları

- D 19.11.2008 21:30 Avusturya 2:4 Türkiye 23.100 seyirci

01/02

Dünya Kupası Play-Off Dünya Kupası Play-Off

Play-Off turu rövanş maçı E 14.11.2001 20:30 Türkiye 5:0 Avusturya 25.000 seyirci

01/02

Dünya Kupası Play-Off Dünya Kupası Play-Off

Play-Off turu ilk maç D 10.11.2001 20:30 Avusturya 0:1 Türkiye 48.500 seyirci

88/89

Dünya Kupası Elemeleri Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Avrupa

Grup 3 E 25.10.1989 14:30 Türkiye 3:0 Avusturya 33.465 seyirci

88 / 89

Dünya Kupası Elemeleri Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Avrupa

Grup 3 D 02.11.1988 20:00 Avusturya 3:2 Türkiye 27.000 seyirci

82/83

Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO Elemeleri

Grup 6 E 16.11.1983 15:00 Türkiye 3:1 Avusturya 21.313 seyirci

82/83

Avrupa Şampiyonası Elemeleri EURO Elemeleri

Grup 6 D 17.11.1982 21:00 Avusturya 4:0 Türkiye 10.000 seyirci

76/77

Dünya Kupası Elemeleri Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Avrupa

Grup 3 E 30.10.1977 14:30 Türkiye 0:1 Avusturya 69.376 seyirci

76/77

Dünya Kupası Elemeleri Avrupa Dünya Kupası Elemeleri Avrupa

Grup 3 D 17.04.1977 17:00 Avusturya 1:0 Türkiye 60.100 seyirci

74/75

Dostluk Maçları Dostluk Maçları

- E 13.11.1974 15:30 Türkiye 0:1 Avusturya 30.978 seyirci

48/49

Dostluk Maçları Dostluk Maçları

- D 20.03.1949 17:00 Avusturya 1:0 Türkiye 62.000 seyirci

47/48

Dostluk Maçları Dostluk Maçları

- E 30.05.1948 02:00 Türkiye 0:1 Avusturya 25.000 seyirci