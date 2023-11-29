Avustralyalı Fenomenin 'Ateşli Kız Yürüyüşü' Sırasında Kuş Saldırısına Uğraması
Avustralyalı fenomen Sarah Jade, TikTok'ta yürüyüş sırasında kendisine saldıran bir kuşun gagasının tamamını gözüne soktuğu korkunç anı paylaştı. Jade, yaşadığı bu olayı hayatının en travmatik deneyimi olarak nitelendirdi ve bir daha 'ateşli kız yürüyüşü'ne çıkmayacağını belirtti. Kuşun gagasının neredeyse tamamının göz yuvasının içine, göz küresinin hemen altına girdiği görülüyor.
Avustralyalı bir fenomen, "ateşli kız yürüyüşünü" çekerken, bir kuşun kendisine saldırdığı ve gagasının tamamını gözüne soktuğu korkunç anı paylaştı.
Kuşlardan korktuğunu söyleyen Sarah Jade, Çarşamba günü yayınlanan TikTok'ta "travma yaratan" olayı ayrıntılarıyla anlattı ve az daha gözünü kaybedeceğini anlattı.
Sarah paylaştığı videoda, yürüyüş sırasında konuşurken kendisini kaydettiği sırada abiden bir kuş yüzüne çarpması sonucu kuşun gagası gözüne saplandı.
Sarah daha sonra kuşun ağır çekimde kendisine çarptığı videoyu gösterdi.Kuşun gagasının neredeyse tamamının göz yuvasının içine, göz küresinin hemen altına girdiği görülüyor.
Sarah, yüzüne kuşun çarptığı olayı hayatında yaşadığı en travmatik olay olarak değerlendirerek bir daha ateşli kız yürüyüşüne çıkmayacağını söyledi.