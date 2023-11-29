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Avustralyalı Fenomenin 'Ateşli Kız Yürüyüşü' Sırasında Kuş Saldırısına Uğraması

29 Kasım 2023 15:29 Son Güncelleme: 15:33 Abone Ol

Avustralyalı fenomen Sarah Jade, TikTok'ta yürüyüş sırasında kendisine saldıran bir kuşun gagasının tamamını gözüne soktuğu korkunç anı paylaştı. Jade, yaşadığı bu olayı hayatının en travmatik deneyimi olarak nitelendirdi ve bir daha 'ateşli kız yürüyüşü'ne çıkmayacağını belirtti. Kuşun gagasının neredeyse tamamının göz yuvasının içine, göz küresinin hemen altına girdiği görülüyor.