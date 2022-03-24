Avustralya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avustralya - Japonya maçı şifresiz mi? - Haberler

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Avustralya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avustralya - Japonya maçı şifresiz mi?

Haberler.com - Gündem
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Avustralya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avustralya - Japonya maçı şifresiz mi?

Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Avustralya - Japonya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Avustralya - Japonya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor

Dünya Kupası Elemelerinde heyecanla beklenen müsabakada Avustralya - Japonya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Avustralya - Japonya maçı şifresiz mi? Avustralya - Japonya maçı hakemi kim? Avustralya - Japonya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Avustralya - Japonya Dünya Kupası Eleme maçı, 23.02.2022 Perşembe bugün saat 12.10'dA başlayacak.

Avustralya - Japonya Dünya Kupası Eleme maçı Spor Smart'tan yayınlanacak.

Avustralya - Japonya maçını islemek için Spor Smart kullanıcısı olmalısınız.

Haberler.com - Gündem

Dünya Kupası, Gündem, Spor, Haberler

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